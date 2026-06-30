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НовостиОбщество30 июня 2026 13:33

В Калининском районе Донецка отремонтируют более 3 тысяч квадратных метров дорог

В Донецке обновляют внутриквартальные дороги
Ирина ДМИТРИЕВА
В Донецке не сбавляют темпы благоустройства городской инфраструктуры. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке не сбавляют темпы благоустройства городской инфраструктуры. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке не сбавляют темпы благоустройства городской инфраструктуры: сейчас в фокусе внимания властей находятся внутриквартальные дороги. Как сообщили в администрации города, на данный момент активные ремонтные работы ведутся в Калининском районе - на улице Капитана Ратникова.

Специалисты уже демонтировали там старый асфальт, провели фрезеровку и подготовили основание для укладки нового полотна. На сегодняшний день обновлены 200 квадратных метров дорожного покрытия. При этом общий объем запланированных работ в Калининском районе превышает 3 тысячи квадратных метров.

Аналогичные работы уже успешно завершены в пяти районах Донецка. В общей сложности асфальтовое покрытие обновлено на площади более 27 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в 2025 году более 140 внутриквартальных дорог были отремонтированы в Донецке. Москва выполнила ремонт девяти автомобильных дорог в столице ДНР.

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