Во вторник в столице ДНР установится по-летнему жаркая погода. Фото: ТГ/Кулемзин

Во вторник в столице ДНР установится по-летнему жаркая погода. Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла днем и возможность небольших осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 30 июня 2026 года.

Температура воздуха

По данным синоптиков, температура воздуха будет постепенно расти: утром ожидается +18-19°C, а к полудню воздух прогреется уже до +26-27°C. Ночью температура снизится совсем незначительно - примерно до +23-24°C.

Осадки

В течение дня будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется преимущественно северного и северо-восточного направления со скоростью 2-3 метра в секунду. При этом возможны кратковременные порывы до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

В народной традиции этот день получил название Мануйло и Савелия. На Руси эту дату также называли «Молодым Ярилой» или «Солнцестоянием»: 30 июня - это разгар лета, когда солнце набирало полную силу, а земля была наиболее плодородна. К этому времени обычно завершались весенние полевые работы, и крестьяне приступали к заготовке сена.

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