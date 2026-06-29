Студенты ГУЗ представили концепцию развития Мариуполя

Выпускники кафедры архитектуры Государственного университета по землеустройству (ГУЗ) представили концепции развития территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования РФ.
Так, при разработке проекта для ДНР они уделили особое внимание формированию комфортной и привлекательной городской среды в Мариуполе. Студенты детально проработали градостроительное зонирование, транспортные решения и организацию общественных пространств.
Все это время будущих архитекторов консультировали ведущие эксперты ЕИПП РФ. Такой формат позволил применить теоретические знания к реальным задачам и учесть специфику населенного пункта.
Руководитель группы отдела архитектурно-градостроительных решений института Вячеслав Ляпин положительно оценил результаты:
- Я воодушевлен разработанными концепциями: чувствуется глубокое понимание контекста и высокий уровень проработки.
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