Студенты ГУЗ представили концепцию развития Мариуполя

Студенты ГУЗ разработали концепции развития территорий воссоединенных регионов под кураторством экспертов ЕИПП РФ. Фото: t.me/eipp_official

Выпускники кафедры архитектуры Государственного университета по землеустройству (ГУЗ) представили концепции развития территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования РФ.

Так, при разработке проекта для ДНР они уделили особое внимание формированию комфортной и привлекательной городской среды в Мариуполе. Студенты детально проработали градостроительное зонирование, транспортные решения и организацию общественных пространств.

Все это время будущих архитекторов консультировали ведущие эксперты ЕИПП РФ. Такой формат позволил применить теоретические знания к реальным задачам и учесть специфику населенного пункта.

Руководитель группы отдела архитектурно-градостроительных решений института Вячеслав Ляпин положительно оценил результаты:

- Я воодушевлен разработанными концепциями: чувствуется глубокое понимание контекста и высокий уровень проработки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К 2038 году в ДНР построят семь новых микрорайонов

Новые микрорайоны возведут в Макеевке, Донецке и Мариуполе (подробнее)