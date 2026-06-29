В ДНР началась приемная кампания в вузах, колледжах и техникумах

В этом году вузы увеличили общее количество бюджетных мест Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике стартовала приемная кампания в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Документы от абитуриентов принимают 18 вузов и 91 учреждение СПО. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Олег Трофимов в ходе оперативного совещания у Главы ДНР Дениса Пушилина.

Министр отметил, что в Республике завершился очередной учебный год. 27 июня во всех школах прошли торжественные выпускные вечера, были вручены аттестаты и медали. В этом году школу окончили около 15 тысяч выпускников 9-х классов и порядка 10 тысяч выпускников 11-х классов. Почти 1900 ребят были удостоены золотых медалей за особые успехи в учебе. Единый государственный экзамен в ДНР сдали 663 человека.

А неделю назад стартовала приемная кампания в вузах, колледжах и техникумах.

- Она будет насыщенная. В этом году мы увеличили как общее количество бюджетных мест, так и количество бюджетных мест по приоритетным, востребованным для экономики региона направлениям подготовки и специальностям, - заявил Олег Трофимов.

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