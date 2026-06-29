Более 600 тысяч жителей ДНР пройдут диспансеризацию в 2026 году

В Донецкой Народной Республике продолжается бесплатная диспансеризация населения. Фото (архив): Минздрав ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается бесплатная диспансеризация населения. В 2026 году медицинский осмотр планируется провести для более чем 600 тысяч жителей по всей территории Республики. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников в ходе оперативного совещания с Главой Республики Денисом Пушилиным.

Министр отметил, что на текущий момент диспансеризацию уже прошли 270 тысяч человек. Результаты обследования демонстрируют важность ранней диагностики: у 10 тысяч граждан были впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания, примерно у тысячи человек - сахарный диабет. Кроме того, у 705 пациентов диагностирована онкология.

Глава Минздрава подчеркнул, что в 67% случаев онкологические заболевания были обнаружены на ранних стадиях. По словам министра, это создает благоприятные предпосылки для успешного лечения и улучшения прогноза для пациентов.

Все граждане, у которых в ходе диспансеризации были выявлены отклонения в состоянии здоровья, направлены на дополнительные обследования и лечение в профильные больницы.

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