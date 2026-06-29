Тренинги и релаксация: Как в Мариуполе помогают старшему поколению оставаться здоровым

В Мариуполе уделяют внимание не только физическому, но и интеллектуальному здоровью пожилых горожан. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе уделяют внимание не только физическому, но и интеллектуальному здоровью пожилых горожан. На днях в Центре социального обслуживания населения Ильичевского района провели тренинг по активизации интеллектуальных способностей для своих подопечных. Об этом сообщили в администрации города.

Занятие было построено с учетом особенностей возрастной аудитории: специалисты стремились создать комфортную атмосферу, чтобы каждый участник чувствовал себя спокойно и получал удовольствие от процесса. В работе использовались игровые элементы - они помогали снять напряжение, а наглядные материалы способствовали лучшему усвоению информации.

Завершилось мероприятие упражнением на релаксацию «Водопад». Как пояснили в учреждении, такие практики очень полезны для поддержания хорошего психоэмоционального состояния пожилых людей.

Тренинг был организован в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».

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