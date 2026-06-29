Жителя Новоазовска отправили на психиатрическое лечение после угона автомобиля

Угнанный автомобиль вернули законному владельцу. Фото: МВД по ДНР

В Министерстве внутренних дел по ДНР сообщили о задержании жителя Новоазовска, подозреваемого в угоне автомобиля в Торезе. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от очевидцев: автомобиль Hyundai Sonata врезался в шлагбаум.

Правоохранители установили обстоятельства происшествия. Подозреваемый возвращался домой на рейсовом автобусе Москва - Мариуполь. Во время поездки ему стало плохо, и он вышел в Торезе. Оказавшись в незнакомом городе, мужчина заметил припаркованный возле одного из домов Hyundai. Двери машины были открыты, а ключи находились рядом - в незапертом гараже.

Злоумышленник угнал автомобиль, выехал за город и в районе карьера врезался в шлагбаум. По его словам, в момент совершения преступления сознание было спутано, и ему казалось, что за ним ведется погоня, от которой и пытался скрыться. Ранее мужчина не состоял на учете у психиатра. Свое состояние он связывает с длительным употреблением алкоголя накануне поездки.

- Сразу после задержания фигурант был направлен на стационарное лечение в психиатрическую больницу, - заявили в МВД по ДНР.

Угнанный автомобиль вернули законному владельцу. А в отношении подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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