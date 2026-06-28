В ДНР начали внедрять единую интеллектуальную транспортную систему

Директор Службы автомобильных дорог Донбасса Денис Тюрин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике началось внедрение единой интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил директор Службы автомобильных дорог Донбасса Денис Тюрин.

Видеосъемка, обеспечивающая полный круговой обзор, позволяет отснять весь профиль дорог. А искусственный интеллект автоматически создаст их виртуальные копии. Это позволит своевременно определять участки, требующие капитального ремонта. Такая система также будет фиксировать какие-либо повторяющиеся проблемы и сигнализировать оператору.

- До конца 2026 года в ДНР сбираемся установить десять автоматических дорожных метеостанций, три динамических информационных табло, а также семь пунктов учета интенсивности движения, – сказал Денис Тюрин.

Внедрить единую интеллектуальную транспортную систему в регионе запланировано в течение 2026-2027 годов.

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