900 километров дорог в ДНР восстановят до конца этого года

Около 900 километров дорог в Донецкой Народной Республике восстановят до конца этого года. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

– Мы проводим колоссальную работу по восстановлению транспортного сообщения, активно приводим в порядок дорожное полотно. По народной программе «Единой России» с 2022 года в Республике восстановлено около 2,5 тысяч километров дорог. Порядка 900 километров еще будет восстановлено до конца 2026 года. А к 2030 году – свыше 3,5 тысяч километров с упором на улично-дорожную сеть по наказам жителей, - сказал Денис Пушилин.

Особое внимание уделят развитию транспортной инфраструктуры Донецко-Макеевской агломерации.

– Наша задача – развивать инфраструктуру так, чтобы люди не стояли в пробках. Необходимо внедрять интеллектуальные системы управления движением, строить развязки, – отметил Глава ДНР.

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