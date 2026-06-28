Будет переменная облачность, при этом местами возможны кратковременные дожди. Фото: ТГ/Кулемзин

В воскресенье в столице ДНР установится жаркая летняя погода. Синоптики прогнозируют до +26°C днем и местами небольшие дожди. Расскажем, какой будет погода в Донецке 28 июня 2026 года.

Температура воздуха

День начнется с умеренного тепла: утром температура составит около +17-18°C. К полудню воздух значительно прогреется - ожидается до +26°C. Ночью тоже сохранится теплая погода - прогнозируется +20-22°C.

Осадки

Будет переменная облачность, при этом местами возможны кратковременные дожди. Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления со скоростью 4-7 м/с, с кратковременными порывами до 10 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 742-743 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

28 июня по народному календарю - день Святого Вита, известный также как Фит или Фит Овсянник. На Руси эту дату связывали с заботами о будущем урожае, особенно об овсе, который, как считалось, в этот день активно растет. Чтобы уберечь животных от возможных проблем со здоровьем из-за сочных побегов, крестьяне старались не подпускать скот к посевам. В этот день также возносили молитвы Святому Виту, прося у него защиты от болезней и падежа домашнего скота.

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