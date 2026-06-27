В ДНР прошли выпускные вечера для более чем 24 тысяч школьников

Школьный порог в этом году переступили 14 907 выпускников 9-х классов и 9 892 одиннадцатиклассника. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике прошли выпускные вечера, которые стали настоящим праздником для тысяч школьников, их родителей и педагогов. Торжества состоялись во всех 453 школах региона, сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

В 416 учебных заведениях линейки и вручение аттестатов прошли в традиционном очном формате. В 37 школах остановились на комбинированном формате - это позволило соблюсти все необходимые меры безопасности и при этом сохранить торжественность момента для ребят и учителей.

Школьный порог в этом году переступили 14 907 выпускников 9-х классов и 9 892 одиннадцатиклассника. Особенно радуют результаты, которых удалось достичь ребятам в непростых условиях: 1 375 выпускников 11-х классов окончили школу с аттестатом красного цвета и медалью I степени, еще 516 ребят получили аттестаты сине-голубого цвета и медали II степени. Среди девятиклассников с отличием школу окончили 1 625 человек.

- Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне знаний и трудолюбии молодежи ДНР, а также о профессионализме педагогических коллективов, которые даже в непростых условиях продолжают воспитывать достойное поколение, - подчеркнули в Минобрнауки Республики.

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