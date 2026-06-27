Пушилин высказался на тему запрета питбайков

Глава ДНР заявил о необходимости формировать в регионе культуру безопасности для питбайкеров. Фото (архив): МВД по ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с выпускниками школ, приуроченной ко Дню молодежи, рассказал о том, планируют ли вводить в регионе запрет на питбайки.

Он напомнил, что езда на такой технике по дорогам общего пользования запрещена, так как несет угрозу не только самому питбайкеру, но и окружающим. При этом, по словам Пушилина, при решении вопроса с питбайками важно найти правильный баланс.

Для этого необходимо создавать специальные площадки для катания. Это позволит любителям питбайков безопасно использовать технику, не создавая рисков на обычных дорогах.

- Полностью запретить, наверное, было бы неправильно, но здесь нужен правильный баланс, - подчеркнул Пушилин.

Кроме того, Глава Республики заявил о необходимости формировать в регионе культуру безопасности для питбайкеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР полиция начала борьбу с юными нарушителями на дорогах. В Горловке после жалоб жителей на подростков на питбайках полиция устроила рейд.

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