В ДНР планируют запустить прямые поезда из Донецка в Симферополь

В ДНР анонсировали запуск новых железнодорожных маршрутов. Как рассказал РИА Новости министр транспорта Республики Александр Бондаренко, планируется организовать прямые поезда из Донецка в Симферополь.
- На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь, - заявил он.
Кроме того, транспортные планы включают еще одно важное направление: в 2028 году ожидается открытие прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж. Этот поезд будет проходить через Луганск.
Напомним, ранее в ДНР рассказали о сроках запуска ж/д сообщения между Донецком и Мариуполем. Минтранс Республики анонсировал запуск нового железнодорожного сообщения летом 2026 года. С использованием нового подвижного состава время в пути из Донецка в Мариуполь составит не более двух часов.
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