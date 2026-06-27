В ДНР водохранилища заполнены на 70 процентов

В ДНР благодаря обильным осадкам удалось накопить запас воды в водохранилищах. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР удалось накопить запас воды в водохранилищах. Об этом в ходе прямого эфира сообщил генеральный директор ГУП ДНР «Вода Донбасса» Андрей Григорьев.

При этом, как подчеркнул руководитель предприятия, ситуация с водоснабжением в Республике все еще остается сложной. Основной источник водоснабжения - канал «Северский Донец - Донбасс» - не работает. Сейчас все зависит от переброски воды из альтернативных источников и от осадков.

По словам Григорьева, в этом году с осадками ситуация складывается лучше, чем в прошлые годы. За полгода в регионе выпало около 310 мм осадков, в то время как за весь 2025 год - всего 380 мм, а в 2024 году - 355 мм.

- С января мы начали аккумулировать воду в наших водохранилищах. Накопили порядка 60-70%. Благодаря этому после окончания отопительного сезона мы увеличили время подачи воды, - рассказал Андрей Григорьев.

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