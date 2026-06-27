Выписан штраф в размере 10 тысяч рублей: В Дебальцево мужчину привлекли к ответственности за поджог мусора

Особый противопожарный режим действует в ДНР с 1 июня по 1 октября. Фото (архив): МЧС ДНР

В Дебальцево из-за необдуманного поступка местного жителя чуть не пострадал целый район. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР, инцидент произошел 7 июня: мужчина решил сжечь мусор рядом со своим домом и оставил огонь без присмотра. Пламя быстро разгорелось и перекинулось на сухостой.

Ситуация стремительно выходила из-под контроля и могла обернуться настоящей трагедией для жителей, но пожарные прибыли оперативно и не дали огню добраться до частных домов.

За нарушение противопожарных правил мужчину привлекли к административной ответственности - ему предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

- Так, одно необдуманное действие могло поставить под угрозу безопасность целого района, - отметили спасатели.

В МЧС уточнили, что с 1 июня на территории ДНР произошло уже более 350 пожаров. В ведомстве напоминают, что особый противопожарный режим действует в Республике с 1 июня по 1 октября. В этот период строго запрещено: разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить на открытом огне, в том числе на мангалах, курить в полях и лесах, выбрасывать окурки вдоль дорог.

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