Восемь человек погибли с начала лета на водоемах ДНР

С начала лета на водоемах ДНР погибли 8 человек. В Главном управлении МЧС России по Республике подчеркивают: за этой сухой статистикой находятся реальные истории, которых можно было бы избежать.
Чтобы не допустить трагедий, инспекторы ГИМС работают на опережение. Каждый день они патрулируют акваторию Азовского моря, выходят в пешие рейды по берегу и проводят разъяснительные беседы - и с судоводителями, и с отдыхающими.
Спасатели напоминают простые, но жизненно важные правила безопасности:
- купаться необходимо только в специально оборудованных для этого местах;
- не заходите в воду, если плохо себя чувствуете или находитесь в состоянии алкогольного опьянения;
- не отплывайте далеко от берега на надувном круге или матрасе;
- не заплывайте за буйки;
- не купайтесь в шторм;
- обязательно следите за детьми - они должны находиться под присмотром взрослых.
- Море красиво. Пусть оно останется безопасным, - подчеркивают в МЧС.
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