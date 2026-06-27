Восемь человек погибли с начала лета на водоемах ДНР

Инспекторы проводят разъяснительные беседы с отдыхающими. Фото: МЧС России по ДНР

С начала лета на водоемах ДНР погибли 8 человек. В Главном управлении МЧС России по Республике подчеркивают: за этой сухой статистикой находятся реальные истории, которых можно было бы избежать.

Чтобы не допустить трагедий, инспекторы ГИМС работают на опережение. Каждый день они патрулируют акваторию Азовского моря, выходят в пешие рейды по берегу и проводят разъяснительные беседы - и с судоводителями, и с отдыхающими.

Спасатели напоминают простые, но жизненно важные правила безопасности:

- купаться необходимо только в специально оборудованных для этого местах;

- не заходите в воду, если плохо себя чувствуете или находитесь в состоянии алкогольного опьянения;

- не отплывайте далеко от берега на надувном круге или матрасе;

- не заплывайте за буйки;

- не купайтесь в шторм;

- обязательно следите за детьми - они должны находиться под присмотром взрослых.

- Море красиво. Пусть оно останется безопасным, - подчеркивают в МЧС.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухлетний ребенок пострадал при пожаре в Макеевке

В Червоногвардейском районе Макеевки загорелся частный дом (подробнее)