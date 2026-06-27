В Мариуполе вручили ключи от компенсационных квартир жителям левобережья

Новоселам пожелали мира, добра, семейного счастья и благополучия. Фото: МАХ/Кольцов

Жителям левобережья Мариуполя вручили ключи от компенсационных квартир. Горожанам также выдали договоры о передаче жилья из муниципальной собственности в частную и акты приема-передачи объектов жилой недвижимости. Эти документы станут основанием для того, чтобы новые собственники смогли зарегистрировать квартиры на свое имя в Росреестре.

Как отметил глава городского округа Антон Кольцов, квартиры полностью готовы к заселению - в них выполнен ремонт «под ключ» и установлена новая сантехника.

Церемония прошла в районной общественной приемной «Единой России». Новоселам пожелали мира, добра, семейного счастья и благополучия.

Глава Мариуполя отметил, что первый этап распределения компенсационных квартир из муниципального жилищного фонда завершен.

- Следующий стартует уже совсем скоро, - заявил Антон Кольцов.

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