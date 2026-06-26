«Хвостики» получают шанс на новую жизнь: Как в Донецке спасают бездомных животных

За неделю четыре питомца приюта обрели новые семьи, получив шанс на спокойную и счастливую жизнь. Фото: Администрация Донецка

В Донецке продолжают системную работу по отлову, лечению и поиску дома для бездомных собак. Об этом сообщили в администрации городского округа.

За прошедшую неделю специалисты предприятия «Животные в городе» отловили 124 «хвостика», которым требовалась помощь. Для 35 подопечных провели необходимые ветеринарные процедуры - в их числе стерилизация и вакцинация. А 4 питомца приюта обрели новые семьи, получив шанс на спокойную и счастливую жизнь.

На днях проживающих в приюте бездомных собак посетили студенты Донецкого транспортно-технологического колледжа: они принесли для четвероногих обитателей лакомства. Такие визиты дарят животным внимание и ласку, которые так важны каждому питомцу.

В мэрии подчеркивают: забота о бездомных животных - общее дело, и каждый может внести свой посильный вклад.

- Не оставайтесь равнодушными! Если хотите подарить четвероногим друзьям любовь и заботу, обращайтесь в диспетчерскую службу «Животные в городе» по номеру +7 949 325-38-22, - призвали в администрации города.

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