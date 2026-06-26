В Донецке наградили активистов и волонтеров в преддверии Дня молодежи

В Донецке отметили самых активных и неравнодушных представителей молодого поколения. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в преддверии Дня молодежи отметили труд самых активных и неравнодушных представителей молодого поколения. В числе награжденных оказались активисты, волонтеры, а также сотрудники Донецкого городского молодежного центра. Церемония прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на поддержку и развитие молодежной среды.

Глава городского округа Алексей Кулемзин выразил молодым людям искреннюю признательность за их ежедневный труд и вовлеченность в жизнь Донецка.

- От всей души благодарю за труд, неравнодушие и огромный вклад в развитие нашего города, - сказал он.

Кулемзин также поздравил всех награжденных с наступающим Днем молодежи.

- Пусть впереди будет еще больше побед, интересных проектов и поводов для гордости! - пожелал он.

Напомним, ранее «КП Донецк» писала, как в ДНР раскрывают потенциал молодого поколения. Национальный проект «Молодежь и дети» дает сотни возможностей для молодежи Республики.

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