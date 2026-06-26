Ямал поможет школьникам Волновахи собраться к новому учебному году

Для школьников приобретут все, что нужно для учебы. Фото: t.me/yamalryadom

На Ямале стартовала очередная гуманитарная акция по сбору помощи для детей из подшефных населенных пунктов Волновахского округа ДНР. Школьникам из Златоустовки, Хлебодаровки и Степного помогут собраться к новому учебному году. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

К акции уже активно подключились образовательные организации Приуральского района. Шесть школ и детских садов, которые курируют учреждения подшефных территорий, помогут приобрести расходные материалы для учебы.

Адресную поддержку получат также дети из 16 подшефных многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сбор вещей организуют с учетом индивидуальных запросов каждой из них - так, чтобы помощь была максимально полезной.

Как пояснила заместитель начальника департамента образования Приуральского района Светлана Полегешко, главная задача акции - поддержать волновахцев, чтобы дети смогли увереннее начать учебный год, а родители чувствовали, что они не одни.

- В рамках акции мы постараемся собрать все, что нужно для учебы: от канцелярских принадлежностей и рюкзаков до школьной формы, - пояснила она.

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