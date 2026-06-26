В Ждановке появится Аллея памяти Героев

В Ждановке работают над созданием Аллеи памяти Героев. Фото: t.me/AGShahtersk

В Ждановке работают над созданием Аллеи памяти Героев. Для этого благоустраивают территорию возле братской могилы советских воинов-освободителей. О ходе реализации проекта сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа ДНР.

На днях представители местной власти провели встречу с подрядной организацией, на которой обсудили проведение ремонтных работ. Особое внимание уделили вопросам организации пространства и срокам реализации проекта.

Так, на месте будущей Аллеи планируют создать современное пространство, отвечающее всем требованиям комфорта и доступности. На территории обустроят пешеходные зоны с учетом потребностей маломобильных граждан, установят информационные стенды с данными о героях, высадят деревья и кустарники, а также смонтируют освещение. Центральным элементом Аллеи станет памятный знак для возложения цветов.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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