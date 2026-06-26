«Купол Донбасса» за сутки сбил более десятка БПЛА ВСУ над ДНР

ВСУ продолжают попытки атаковать территорию ДНР посредством беспилотников. Однако система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» противостоит угрозам: за минувшие сутки над регионом были сбиты более десятка дронов. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.
Там уточнили, что в ликвидации целей участвовали как стационарные средства ПВО, так и сводные мобильные огневые группы.
- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника, - говорится в сообщении.
В Штабе обороны ДНР настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. При обнаружении каких-либо обломков сбитых БПЛА или подозрительных и взрывоопасных предметов необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам экстренных служб, чтобы избежать возможных инцидентов и обеспечить безопасность.
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