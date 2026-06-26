«Купол Донбасса» за сутки сбил более десятка БПЛА ВСУ над ДНР

В ликвидации целей участвовали как стационарные средства ПВО, так и сводные мобильные огневые группы. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

ВСУ продолжают попытки атаковать территорию ДНР посредством беспилотников. Однако система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» противостоит угрозам: за минувшие сутки над регионом были сбиты более десятка дронов. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Там уточнили, что в ликвидации целей участвовали как стационарные средства ПВО, так и сводные мобильные огневые группы.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника, - говорится в сообщении.

В Штабе обороны ДНР настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. При обнаружении каких-либо обломков сбитых БПЛА или подозрительных и взрывоопасных предметов необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам экстренных служб, чтобы избежать возможных инцидентов и обеспечить безопасность.

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