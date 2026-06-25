В Мариуполе ярмарку трудоустройства проведут в онлайн-формате

Мероприятие будет полезным для тех, кто нуждается в трудоустройстве. Фото (архив): Минтруд ДНР

Мариуполь присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и Фестивалю профессий. В этом году мероприятие для жителей города пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Там уточнили, что ярмарка станет главным кадровым событием страны и будет полезна всем, кто находится в поиске работы, планирует сменить профессию или хочет открыть для себя новые карьерные перспективы. Трансляция состоится в пятницу, 26 июня, с 10:00 до 14:00.

- В Мариуполе ярмарка трудоустройства и Фестиваль профессий пройдут в онлайн-формате. Присоединиться можно по ссылке: https://live.vkvideo.ru/marcz, - говорится в сообщении.

Для участия в трансляции достаточно иметь смартфон или планшет с выходом в интернет.

Филиал «Службы занятости населения ДНР» в Мариуполе приглашает всех желающих принять участие в ярмарке. Участники смогут получить актуальную информацию о вакансиях, узнать больше о разных профессиях и воспользоваться инструментами для профессионального самоопределения и дальнейшего трудоустройства.

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