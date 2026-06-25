В Донецке вручили ключи от квартиры семье ветерана Великой Отечественной войны

В Донецке поддержали семью участника Великой Отечественной войны. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке вручили ключи от квартиры члену семьи ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- Сегодня Клавдии Никитичне Мирошниченко, члену семьи погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, передал ключи от новой квартиры, - заявил он.

Передача жилья стала частью системной работы по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. Мера реализована в рамках постановления Правительства ДНР № 22 1. Средства на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, а также семей, имеющих детей-инвалидов, поступают из федерального бюджета в бюджет Республики.

Алексей Кулемзин подчеркнул значимость такой помощи:

- За этими строками - не просто административное решение, а дань памяти поколению, на чьих плечах держалась страна в самые тяжелые годы, - отметил он.

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