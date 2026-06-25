Сахалин формирует партию гуманитарной помощи для Шахтерска

Жители Сахалина продолжают оказывать поддержку подшефному Шахтерску в ДНР. Фото: t.me/AGShahtersk

Жители Сахалина продолжают оказывать поддержку Шахтерску в рамках проекта «Сопричастность», инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Как сообщили в администрации Шахтерского округа ДНР, неравнодушные жители Томаринского района собрали крупную партию гуманитарной помощи для подшефной территории.

В состав груза вошли средства гигиены, лекарства, одежда и обувь. Кроме того, сахалинцы передали новые подушки, одеяла, постельное белье и полотенца.

Первая партия помощи уже сформирована. В ближайшее время гуманитарный груз в составе общей региональной колонны будет отправлен в Донецкую Народную Республику.

- Собранная помощь пойдет на нужды местных социальных учреждений, больниц, а также для адресной поддержки семей Шахтерска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - уточнили в администрации округа.

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