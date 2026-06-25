В Шахтерске провели зарядку с чемпионом мира по кикбоксингу

В Шахтерске работники спортивных учреждений города приняли участие в зарядке, которую провел для них многократный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Батрудтинов. Фото: t.me/AGShahtersk

В Шахтерске работники спортивных учреждений города приняли участие в зарядке, которую провел для них многократный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Батрудтинов. Мероприятие прошло в рамках акции «Спортивный Донбасс», которую инициировала партия «Единая Россия» и поддержал Глава ДНР. Об этом сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа.

Тренировка с титулованным спортсменом в очередной раз напомнила жителям о том, что спорт - это не только про рекорды и медали, но и про способ сближения, общения и мотивации. Спортивная акция объединяет людей разных возрастов и профессий, открывая для всех желающих возможность раскрыть свой потенциал.

Напомним, что развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов в ДНР. С 2022 года в рамках народной программы «Единой России» в Республике восстановили уже 83 спортивных объекта. Эта работа продолжается, расширяя возможности для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни. Жители Шахтерского округа активно пользуются обновленными площадками, демонстрируя растущий интерес к физической культуре.

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