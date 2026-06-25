Школьники предлагают построить военно-туристическую полосу препятствий в ДНР

По задумке авторов, полоса препятствий должна решать сразу несколько задач. Фото: ЕР ДНР

Учащиеся волновахской школы № 6 выступили с инициативой, которая может заметно преобразить спортивную инфраструктуру их учебного заведения. Святослав Волошин, Иван Мирошниченко, София Бабенко и Кристина Голик предложили построить на территории школы военно-туристическую полосу препятствий. Проект ребята подготовили в рамках всероссийского конкурса «Россия - 2030 глазами детей», работая под руководством педагога Ольги Казанцевой. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

Такая идея возникла не случайно: ребята являются призерами республиканского этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Именно поэтому их проект выходит за рамки обычного спортивного объекта. По задумке авторов, полоса препятствий должна решать сразу несколько задач.

- Это будет не просто спортивный объект, а единый спортивный центр для физического развития и целенаправленной подготовки учеников 10-11-х классов к службе в Вооруженных Силах России, а также мощный стимул для формирования сильного духа у молодежи, - отметили в ЕР ДНР.

Напомним, что проект «Россия - 2030 глазами детей» реализуется при поддержке Донецкого регионального отделения «Единой России», регионального общественного движения «Донецкая Республика» и благотворительного фонда «Мы рядом». Все предложения детей будут направлены в Москву для формирования народной программы «Единой России».

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