Первый этап распределения компенсационного жилья в Мариуполе близок к завершению

На сегодняшний день около 80% мариупольцев, получивших уведомления, уже ознакомились с адресами распределенного жилья. Фото: МАХ/Кольцов

Первый этап распределения компенсационных квартир из муниципального жилищного фонда в Мариуполе близится к завершению. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он напомнил, что 27 мая на сайте администрации Мариуполя был опубликован список адресов утраченных жилых помещений, владельцам которых распределены компенсационные квартиры. Этим гражданам направили соответствующие СМС-уведомления.

- На сегодняшний день порядка 80% мариупольцев, получивших уведомления, уже ознакомились с адресами распределенного жилья в управах внутригородских районов. Более 70% из них согласились с предложенными вариантами, - заявил глава Мариуполя.

Антон Кольцов подчеркнул, что в случае, если гражданин в течение 30 дней с момента получения уведомления не явится в управу по месту утраты жилья, он будет переведен в конец общей квартирной очереди, и закрепленная за ним квартира не сохранится.

Тем же, кто уже ознакомился с предложенными вариантами, но еще не принял окончательного решения, необходимо до конца текущей рабочей недели лично подать в районную управу заявление о согласии или отказе от предложенных вариантов. Невыполнение этого требования также приведет к перемещению граждан в конец квартирной очереди без сохранения за ними ранее распределенного жилья.

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