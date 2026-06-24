В Донецке 17-летний мотоциклист без прав погиб при столкновении с мусоровозом

Авария произошла 23 июня на нерегулируемом перекрестке. Фото: МВД по ДНР

В Ленинском районе Донецка произошла трагедия: в результате столкновения мотоцикла с мусоровозом погиб 17-летний водитель, а 15-летний пассажир получил травмы. Об этом сообщили в МВД по ДНР.

Авария случилась 23 июня на нерегулируемом перекрестке. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла Shift, не имевший водительских прав, не уступил дорогу мусоровозу «Москоммаш КМ 7028», который двигался по главной дороге. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

В Госавтоинспекции вновь акцентировали внимание на опасности управления мототехникой подростками, не имеющими ни прав, ни навыков вождения. Правоохранители призвали родителей не допускать, чтобы несовершеннолетние садились за руль, и исключить любую возможность доступа детей к ключам от транспортных средств.

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