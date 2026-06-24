Молодежь в ДНР потратила по Пушкинской карте 1,2 млн рублей с начала года

Фото: Пресс-служба ВТБ

С начала 2026 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей направили на культурные мероприятия по Пушкинской карте более 3 млн рублей. Почти треть расходов пришлась на кино.

В Донецкой Народной Республике молодые люди потратили по государственной программе «Пушкинская карта» 1,2 млн рублей, а треть от этой суммы пришлась на билеты в кино. В регионе с начала года выдано больше трех тысяч Пушкинских карт.

Лимит карты - 5 тыс. рублей в год, из них до 2 тыс. можно потратить на кино. Оформить карту могут молодые люди с 14 до 22 лет включительно.

С 1 января 2026 года оператором программы стал ВТБ. За это время банк оформил для жителей Донбасса и Новороссии свыше 8 тысяч Пушкинских карт. Половина - в ЛНР. Активнее всего программой пользуются студенты. Больше всего карт оформили 21-летние (почти 1,8 тыс.), также высок интерес у 16-летних (свыше 1,5 тыс.) и 15-летних.

«Пушкинская карта открывает молодежи доступ к культурной жизни и помогает привыкать проводить свободное время с пользой. Мы видим, что интерес к программе растет, а вместе с ним - число молодых людей, посещающих театры, музеи, выставки и кинотеатры», - отметил управляющий ВТБ в Новороссии - вице-президент банка Виктор Шип.