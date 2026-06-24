В Мариуполе для школьников провели интерактивный урок безопасности

Урок прошел в формате живой игры. Фото: max.ru/nmrpl

В Орджоникидзевском районе Мариуполя для учащихся школы №5 провели интерактивный урок безопасности. Детям рассказали, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в администрации города.

Урок прошел в формате живой игры. Ребята повторили важные алгоритмы действий, которые могут спасти жизнь в критических ситуациях.

Школьники освежили в памяти правила безопасного поведения у водоемов и при разведении костров. Особое внимание уделили теме детских шалостей с огнем и потенциальной опасности открытых окон. Детям подробно объяснили, почему нельзя опираться на москитные сетки.

С учетом современных реалий участники урока также закрепили правила минной безопасности: при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить об этом взрослым или позвонить по номеру 112. Также был повторен алгоритм действий при атаке беспилотников. Ребятам напомнили о комендантском часе, который действует с 22:00 до 06:00.

Кроме того, школьники обсудили правила поведения в интернете: не общаться с незнакомцами, не разглашать личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и сообщать родителям о любых тревожных ситуациях.

Каждый участник занятия получил красочную памятку с инструкциями.

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