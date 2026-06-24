Шахтерский колледж кино и телевидения отмечен на всероссийском уровне

Церемония награждения прошла при участии Уполномоченного по правам ребенка в ДНР и министра культуры Республики. Фото: ТГ/Желтяков

Шахтерский колледж кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова удостоен диплома участника Всероссийского конкурса «Ответственное трудоустройство подростков». Конкурс проводит аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Диплом был вручен исполняющей обязанности заместителя директора по учебно-производственной работе колледжа Анне Гокун. Церемония прошла при участии Уполномоченного по правам ребенка в ДНР Светланы Малахай и главы Минкультуры Республики.

Михаил Желтяков отметил, что формирование трудовой культуры у молодых людей и создание безопасных условий для их профессионального роста - важные приоритеты, которые должны объединять усилия педагогов и работодателей. Награда колледжа демонстрирует значимость такой работы и ее востребованность на федеральном уровне.

- Поздравляю коллектив колледжа с заслуженным признанием и желаю дальнейших успехов в воспитании ответственных и профессиональных кадров, - отметил министр культуры ДНР.

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