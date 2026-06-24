Цифровые госуслуги набирают популярность в ДНР

Получать госуслуги онлайн становится все удобнее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике продолжают развивать сеть многофункциональных центров и цифровые сервисы для оказания государственных услуг. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания у главы региона Дениса Пушилина исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Дмитрий Краснов.

Он отметил, что недавно в ДНР открылись семь новых многофункциональных центров. В планах на 2026 год - запуск еще 24 филиалов. Новые центры будут оборудованы на 120 окон для приема посетителей, что позволит существенно увеличить пропускную способность и сократить время ожидания граждан. На сегодняшний день через МФЦ жителям ДНР доступны уже 200 видов различных услуг.

Отдельное внимание уделяется цифровизации: чат-бот МФЦ в мессенджере Max преодолел отметку в 110 тысяч уникальных пользователей. По словам Дмитрия Краснова, такой показатель подтверждает эффективность внедрения современных технологий и растущий спрос жителей на удобные цифровые решения в сфере госуслуг.

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