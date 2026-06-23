В Мариуполе установили 24 новых шкафа управления освещением

Модернизация сетей наружного освещения ведется по всему городу. Фото: Администрация Мариуполя

Энергетики Мариуполя провели масштабную работу по модернизации сетей наружного освещения. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, в городе установили новое оборудование.

- Наши энергетики установили 24 новых шкафа управления освещением, - заявил он.

Кроме того, на прошедшей неделе сотрудники муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» с помощью спецтехники выполнили комплекс технических работ во всех внутригородских районах города. В частности, устранили повреждения на двух километрах сетей наружного освещения и демонтировали 200 метров старого провода.

Глава Мариуполя подчеркнул, что модернизация сетей наружного освещения ведется по всему городу.

- По поручению Главы Республики Дениса Пушилина модернизацию сетей наружного освещения ведем даже в самых отдаленных районах, чтобы все мариупольцы могли комфортно и безопасно перемещаться по территориям общего пользования, - отметил он.

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