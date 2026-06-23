Посевная в ДНР вышла на финишную прямую

На сегодняшний день аграриям удалось возделать 97% запланированных земель. Фото (архив): Минагропром ДНР

На оперативном совещании под руководством Главы ДНР Дениса Пушилина обсуждался ход посевной кампании в регионе. По итогам встречи руководитель Республики сообщил, что посевные работы выходят на завершающую стадию.

О текущей ситуации на полях Главе ДНР доложил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Артем Крамаренко. Он отметил, что на сегодняшний день аграриям удалось возделать 97% запланированных земель. Общая посевная площадь в текущем сезоне составит 409 тысяч гектаров.

В ходе совещания был озвучен оптимистичный прогноз на предстоящий сезон: ожидается прирост валового сбора сельхозкультур на 20%.

- В фазу уборки войдем фактически через неделю, - добавил Артем Крамаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что участники СЭЗ в ДНР реализуют агропроекты на 4,7 миллиарда рублей. Свободная экономическая зона привлекла 15 предприятий АПК в ДНР.

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