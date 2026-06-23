Ветеранам СВО из ДНР помогут поступить в технические вузы

В сентябре стартует новый набор для 200 демобилизованных бойцов. Фото: t.me/rostecru

Ростех совместно с фондом «Защитники Отечества» запустили масштабную программу подготовки ветеранов СВО к поступлению в технические вузы. Пилотный проект реализуется на базе МГТУ имени Баумана.

В рамках программы участники углубленно изучают математику, физику и русский язык - предметы, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ. Помимо академической подготовки, ветераны посещают инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию и мехатронике. Для адаптации к учебному процессу предусмотрено сопровождение психологов.

Первые результаты уже есть: 27 участников успешно завершили курс. В сентябре стартует новый набор, который примет до 200 демобилизованных бойцов.

Ростех взял на себя все расходы по работе подготовительного факультета. Более того, после поступления в вуз корпорация оплатит целевое обучение ветеранов, обеспечит их стипендиями и трудоустроит на предприятиях Госкорпорации после выпуска.

- Мы обязаны помочь ребятам, которые возвращаются с фронта домой, найти себя и обрести профессию, востребованную в мирной жизни, - подчеркнул генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Он добавил, что опыт военных, которые прошли СВО, особенно ценен: он помогает улучшать военную продукцию и создавать новые образцы.

Выпускники подготовительного факультета планируют поступать в МГТУ имени Баумана, «Военмех», НГТУ имени Алексеева, ДонГУ и другие технические вузы страны.

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