От пластика до покрышек: Как в ДНР спасают водоемы от мусора

Совместными усилиями участники акции собрали 197 кубометров мусора - в основном пластик, металл и старые автомобильные покрышки. Фото: Минприроды ДНР

В ДНР подвели итоги Всероссийской акции «Вода России» за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в Минприроды Республики, за это время активисты провели 55 мероприятий по очистке берегов водоемов. Акция проходила в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и стала важным шагом в улучшении экологической обстановки в регионе.

В мероприятиях приняли участие более 1200 добровольцев - сотрудники природоохранных организаций, представители партии «Единая Россия», студенты, школьники и неравнодушные жители ДНР.

- Совместными усилиями участники собрали 197 кубометров мусора - преимущественно пластик, металл и старые автомобильные покрышки, - заявили в ведомстве.

Организацию и координацию работ взяло на себя Министерство природных ресурсов и экологии ДНР. Сотрудники ведомства не только помогали волонтерам на местах, но и обеспечивали их необходимым инвентарем, а также техникой для вывоза мусора.

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