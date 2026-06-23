Хлебозавод в Макеевке готовит хлеб по советскому ГОСТу

За полгода спрос на этот вид продукции вырос вдвое. Фото: Администрация Макеевки

С декабря прошлого года жители ДНР могут наслаждаться вкусом легендарного «Дарницкого» хлеба, приготовленного по классическому советскому ГОСТу. Хлебозавод «Мир хлеба» в Макеевке освоил аутентичную рецептуру, что привело к неожиданному, но очень приятному результату: за полгода спрос на этот вид продукции вырос вдвое.

Для удовлетворения растущих потребностей было принято решение выделить под производство «Дарницкого» отдельную линию, что позволило увеличить объемы выпуска до тонны хлеба ежедневно.

Как подчеркнул учредитель компании Руслан Богданов, Макеевский хлебозавод пока единственный, кто строго придерживается первоначальной рецептуры.

- Пекари используют смесь ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта, соль, вода и жидкая ржаная закваска. Никаких добавок, - отметил он.

По словам Богданова, «Мир хлеба» сейчас является единственным производителем «Дарницкого» хлеба на территории Республики. Широкая география поставок охватывает все населенные пункты ДНР, и, судя по статистике продаж, новый-старый рецепт пришелся покупателям по вкусу.

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