В Шахтерском округе ДНР завершили восстановление ключевого участка дороги

Специалисты заменили изношенный асфальт на 6,6-километровом участке. Фото: ТГ/Бондаренко

В Шахтерском округе ДНР завершен очередной этап дорожных работ. Как уточнили в Министерстве транспорта Республики, там обновили свыше 6 километров дорог.

Ремонт производился на участке трассы Молодецкое - Зарощенское, его восстановлением занималась региональная «Служба автомобильных дорог Донбасса».

Специалисты заменили изношенный асфальт на 6,6-километровом участке. Кроме того, дорожники укрепили 12 тысяч квадратных метров обочин, расчистили полосу отвода и нанесли современную дорожную разметку.

В ведомстве подчеркнули, что проведенные мероприятия не только улучшили качество дорожного покрытия, но и значительно повысили уровень безопасности для всех участников дорожного движения. Работы были выполнены в рамках программы 2026 года, реализуемой как часть народной программы партии «Единая Россия» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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