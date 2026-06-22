В Мариуполе усилили профилактическую работу с семьями из группы риска

Помимо профилактических бесед, специалисты проверили бытовые условия и оценили уровень социальной защищенности семей. Фото: max.ru/nmrpl

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в России стартовала акция МВД «Время Независимых». В рамках ее проведения в Орджоникидзевском районе Мариуполя состоялся рейд, направленный на оказание поддержки семьям и несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Об этом сообщили в администрации города.

В ходе рейда специалисты не только проверили условия проживания, но и провели индивидуальные беседы с каждым членом семьи. Родителям напомнили о важности контроля за досугом и кругом общения детей. Подросткам рассказали о том, как наркотики разрушают здоровье, мешают строить карьеру и портят отношения с близкими. Кроме того, всем участникам разъяснили нормы административной и уголовной ответственности за хранение и распространение запрещенных веществ.

Всем семьям вручили тематические памятки: в них собрана информация о вреде наркотиков, а также указаны телефоны доверия и контакты организаций, где можно получить квалифицированную помощь.

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