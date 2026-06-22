В ДНР минимальный порог вложений инвесторов теперь зависит от отрасли

В ДНР приняли закон, направленный на повышение гибкости инвестиционных механизмов. Теперь требования к объему вложений будут устанавливаться с учетом специфики конкретного проекта и отрасли, в которой он реализуется. Об этом сообщил вице-премьр Республики Кирилл Макаров.
Согласно новым правилам, дифференцированные пороги вложений установлены следующим образом: для туристической отрасли минимальный объем инвестиций составит 50 миллионов рублей, для компаний в сфере IT - 1 миллион рублей, для предприятий легкой промышленности - 30 миллионов рублей.
По словам Макарова, такой подход позволит расширить круг потенциальных инвесторов и активнее привлекать капитал не только в крупные промышленные проекты, но и в перспективные направления, которые формируют современную экономику, создают рабочие места и развивают территории.
- Чем больше качественных проектов смогут получить поддержку, тем быстрее будут появляться новые производства, объекты туризма, технологические компании и дополнительные налоговые поступления в бюджет, - отметил вице-премьер.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин сообщил, что ДНР подписала на ПМЭФ соглашения на 220 млрд рублей
Глава ДНР отметил, что более 20 соглашений заключено Республикой в рамках форума (подробнее)