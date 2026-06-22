В ДНР минимальный порог вложений инвесторов теперь зависит от отрасли

В ДНР приняли закон для поддержки разномасштабных проектов инвесторов. Фото: ТГ/Макаров

В ДНР приняли закон, направленный на повышение гибкости инвестиционных механизмов. Теперь требования к объему вложений будут устанавливаться с учетом специфики конкретного проекта и отрасли, в которой он реализуется. Об этом сообщил вице-премьр Республики Кирилл Макаров.

Согласно новым правилам, дифференцированные пороги вложений установлены следующим образом: для туристической отрасли минимальный объем инвестиций составит 50 миллионов рублей, для компаний в сфере IT - 1 миллион рублей, для предприятий легкой промышленности - 30 миллионов рублей.

По словам Макарова, такой подход позволит расширить круг потенциальных инвесторов и активнее привлекать капитал не только в крупные промышленные проекты, но и в перспективные направления, которые формируют современную экономику, создают рабочие места и развивают территории.

- Чем больше качественных проектов смогут получить поддержку, тем быстрее будут появляться новые производства, объекты туризма, технологические компании и дополнительные налоговые поступления в бюджет, - отметил вице-премьер.

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