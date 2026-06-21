Российские бойцы уверенно продвигаются по всей линии боестолкновения (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки освободили 104 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

В Константиновке подразделения «Южной» группировки войск активно наступали, продолжая ликвидировать разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики лишились до 85 человек личного состава, ББМ, 16 авто, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплексов и 25 пунктов управления БПЛА.