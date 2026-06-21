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НовостиПолитика21 июня 2026 11:56

ВС РФ за сутки освободили 104 здания в Константиновке

Российские бойцы выбивают ВСУ из оккупированной противником Константиновки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Российские бойцы уверенно продвигаются по всей линии боестолкновения (архивное фото)

Российские бойцы уверенно продвигаются по всей линии боестолкновения (архивное фото)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки освободили 104 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

В Константиновке подразделения «Южной» группировки войск активно наступали, продолжая ликвидировать разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики лишились до 85 человек личного состава, ББМ, 16 авто, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплексов и 25 пунктов управления БПЛА.