В ДНР вновь действует бесплатный проезд для льготников

В ДНР вернули бесплатный проезд для ряда категорий граждан. Фото: ТГ/Чертков

В ДНР вновь ввели льготный проезд на общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил Председатель Народного Совета Республики Константин Кузьмин в своем телеграм-канале.

- Теперь право на бесплатный проезд имеют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, воины-интернационалисты, ополченцы Донбасса с 2014 года и другие категории граждан, - отметил он.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь карту жителя Донецкой Народной Республики. При ее наличии льготники смогут совершать до 40 бесплатных поездок в месяц. Мера распространяется на городские автобусы, троллейбусы и трамваи.

Напомним, что ранее региональная льгота на бесплатный проезд действовала в ДНР до января 2026 года. После этого право на льготный проезд сохранилось лишь за отдельными категориями граждан - в частности, за ветеранами труда, школьниками из многодетных семей, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

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