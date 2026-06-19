В ДНР ввели компенсации за гибель и ранения бойцов в зоне СВО в 2022 году

Парламент ДНР установил компенсации для военнослужащих Республики, получивших увечья на СВО до момента вхождения 1-го донецкого армейского корпуса в состав ВС РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Народный Совет ДНР принял закон «О социальной защите отдельных категорий граждан, пострадавших от агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины». Документ устанавливает единовременные выплаты для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, пострадавших в зоне СВО в 2022 году до момента включения 1-го донецкого армейского корпуса в состав ВС РФ.

Согласно принятому закону, защитники ДНР, получившие увечья в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, смогут рассчитывать на компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Семьям бойцов, погибших в этот же период, положена выплата в 5 миллионов рублей.

Аналогичные меры поддержки предусмотрены и для сотрудников органов внутренних дел ДНР. Они распространяются на период с 24 февраля 2022 года до момента их увольнения.

Все выплаты носят единовременный характер.

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