В Старобешевском округе ДНР выбрали главу города

В Старобешевском округе прошло заседание муниципального совета, где выбрали главу города. После рассмотрения представлений Главы ДНР Дениса Пушилина и тайного голосования, депутаты сделали свой выбор.
- С чувством глубокой ответственности и с верой в будущее, народные избранники отдали свои голоса за Черкашина Алексея Романовича, который отныне будет возглавлять Старобешевский муниципальный округ, - рассказали в Старобешевском муниципальном совете.
Там пожелали Черкашину мудрости, сил, энергии и успехов в реализации намеченных планов на благо всех жителей Старобешево.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике обновили более 15 километров трассы Великая Новоселка - Старобешево. Этот маршрут связывает южные районы Республики с Донецком и обеспечивает выезд на трассу Донецк - Новоазовск - Седово.
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