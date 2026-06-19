В пятницу в столице ДНР ожидается по-летнему жаркий день. Фото: ТГ/Кулемзин

В пятницу в столице ДНР ожидается по-летнему жаркий день - синоптики обещают днем до 25 градусов тепла. При этом местами могут пройти небольшие осадки в виде грозовых дождей. Расскажем, какой будет погода в Донецке 19 июня 2026 года.

Температура воздуха

Утро обещает быть относительно прохладным, около +15-16°C. К полудню температура начнет стремительно повышаться, достигнув отметки +24-25°C. Ночью столбики термометров опустятся незначительно, до +19-20°C, показывая комфортное тепло.

Осадки

Прогнозируется переменная облачность, местами осадки. Синоптики не исключают вероятность небольшого дождя с грозой. Ветер будет умеренным, преимущественно северного и северо-западного направления, со скоростью 3-4 м/с. Возможны кратковременные порывы до 7-8 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы, составляя примерно 745-746 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

19 июня в народном календаре отмечается день Лариона Пропольника. Традиционно эта дата была тесно связана с огородными работами: считалось, что именно с этого дня огурцы начинают активно плодоносить, а любые посадки и уход за грядками особенно удачны. Именно на Лариона начинали основательную прополку огородов, убирая сорняки перед наступлением летней жары.

Крестьяне внимательно следили за погодой: по народным поверьям, ясный день и теплый вечер сулили хорошее созревание овощей, а обильная роса утром считалась добрым знаком для будущего урожая.

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