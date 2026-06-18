Один человек погиб и еще 12 пострадали от атак дронов ВСУ в ДНР

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате атак беспилотников ВСУ погиб один человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что трагедия произошла в Калининском районе Горловки: там при ударе дрона по автозаправке погиб мужчина 1993 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили несколько человек - мужчины 1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 годов рождения, а также мужчины 1997, 1983, 2006 годов рождения и женщина 1969 года рождения.

Еще один мирный житель пострадал в Центрально-Городском районе Горловки - мужчина 1972 года рождения получил ранения средней степени тяжести.

В Карловке Кураховского муниципального округа тяжело ранен мужчина 1983 года рождения. В Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк - Мариуполь возле поворота к селу Березовое ранения средней степени тяжести получила женщина 2003 года рождения.

Всеми пострадавшими занимаются медики.

Кроме того, в результате атак был нанесен ущерб трем жилым домам и семи объектам гражданской инфраструктуры. Также пострадали транспортные средства: один грузовой и семь легковых автомобилей. Атаки БПЛА зафиксированы в Донецке, Горловке, Володарском, Великоновоселковском, Кураховском, Новоазовском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

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