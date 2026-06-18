Детский дом семейного типа в Мариуполе получил помощь от северян

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа оказали поддержку детскому дому семейного типа в Мариуполе. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».
В рамках гуманитарной миссии представитель губернатора ЯНАО Юрий Хаустов вместе с командой посетил семью и передал детям собранные ямальцами вещи. В состав груза вошли одежда, обувь, продукты питания, средства личной гигиены и игрушки.
Дети тепло встретили гостей и искренне поблагодарили северян за проявленное внимание и подарки. Отдельную признательность мариупольцы выразили жителям Пуровского района, Салехарда и Муравленко - именно они проявили наибольшую активность при сборе помощи.
Юрий Хаустов тоже подчеркнул значимость такой поддержки.
- Каждая переданная вещь здесь нужна и важна, - заявил он.
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