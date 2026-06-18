В Мариуполе сохраняется потребность в донорской крови

Потребность в донорской крови всех групп все еще сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе усилят разъяснительную работу с населением о важности донорства крови. Об этом заявил глава городского округа Антон Кольцов по итогам заседания ежемесячного муниципального штаба по здравоохранению.

На встрече обсуждалась ситуация с обеспечением города донорской кровью. Главный врач городской станции переливания крови Елена Клименко рассказала, что донорами регулярно выступают активисты местного отделения «Единой России», росгвардейцы и сотрудники сводного отряда полиции Санкт-Петербурга. К ним также присоединяются другие жители Мариуполя.

При этом, по словам специалистов, потребность в донорской крови всех групп сохраняется. В связи с этим власти намерены активнее информировать горожан о значимости участия в донорских программах.

- Усилим разъяснительную работу с населением о важности донорства, - заявил Антон Кольцов.

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