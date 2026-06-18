В четверг в столице ДНР установится переменчивая погода. Фото: ТГ/Кулемзин

В четверг в столице ДНР установится переменчивая погода. Синоптики прогнозируют жаркий день с кратковременными осадками. Расскажем, какой будет погода в Донецке 18 июня 2026 года.

Температура воздуха

Утром столбики термометров покажут около +16-18°C, а к полудню воздух прогреется до +24-25°C. Ночью температура тоже останется достаточно комфортной - в пределах +19-20°C.

Осадки

Возможен небольшой дождь. Ветер - преимущественно северо-западный, его скорость составит 3-4 метра в секунду, с возможными кратковременными порывами до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 745-746 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

18 июня в народном календаре отмечается Дорофеев день. В старину считалось, что с этого дня начинаются самые короткие ночи в году - их называли «воробьиными». На Руси в этот день особое внимание уделяли огородным работам: считалось, что все, посаженное на Дорофея, быстро пойдет в рост. Также по народным приметам ясная и теплая погода 18 июня предвещала хороший урожай зерновых.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР рассмотрели проекты благоустройств от восьми городов Республики

ДНР примет участие в первом конкурсе благоустройства для воссоединенных и приграничных регионов (подробнее)